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СК завел уголовное дело в отношении матери, которая выкинула ребенка в мусорный бак

Илья Ашуров

Происшествия
СК завел уголовное дело в отношении матери, которая выкинула ребенка в мусорный бак
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Женщину, которая выбросила новорожденную дочь в мусорный контейнер в Москве, задержали. В отношении горе-матери возбуждено уголовное дело. Об этом в субботу, 14 августа, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка», — заключила Иванова.

В свою очередь руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сказала «ВМ», что ведомство поставило дело на особый контроль.

Девочку нашли на улице Усачева, завернутую в куртку и полиэтиленовый пакет. Ей не больше суток от рождения.

Этот инцидент стал третьим на этой неделе. Так, в среду, 11 августа, в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что обнаружил на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе новорожденного ребенка.

Позже выяснилось, что заявивший о находке мужчина является родным дедушкой ребенка.

А в пятницу, 13 августа, брошенного ребенка нашли лежащим на скамейке возле дома на Ярославском шоссе. После этого его доставили в одну из столичных больниц.

Мать последнего удалось быстро установить. Выяснилось, что бросившая младенца в Москве женщина имеет еще двух детей.

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