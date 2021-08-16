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Бросившая младенца в мусорный бак москвичка объяснила свой поступок

Илья Ашуров

Происшествия
Бросившая младенца в мусорный бак москвичка объяснила свой поступок
Фото: СК РФ

Женщина, выбросившая новорожденную дочь в мусорный контейнер в центре Москвы, заявила, что была не готова ее воспитывать. Об этом в понедельник, 16 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Как сообщила «ВМ» представитель ведомства, следствие просит арестовать мать ребенка.

— В ходе допроса женщина сообщила, что была не готова воспитывать девочку одна и испугалась ответственности. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказала Иванова.

В мусорном контейнере на улице Усачева 14 августа была найдена рожденная не больше суток назад девочка, завернутая в куртку и полиэтиленовый пакет. Ребенка доставили в больницу.

Видео: пресс-служба прокуратуры Москвы

В отношении 41-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство новорожденного ребенка».

В свою очередь руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сказала «ВМ», что ведомство поставило дело на особый контроль.

Этот инцидент стал третьим за прошедшую неделю. Так, в среду, 11 августа, в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что обнаружил на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе новорожденного ребенка. Позже выяснилось, что заявивший о находке мужчина является родным дедушкой ребенка.

А в пятницу, 13 августа, брошенного ребенка нашли лежащим на скамейке возле дома на Ярославском шоссе. После этого его доставили в одну из столичных больниц. Мать последнего удалось быстро установить. Выяснилось, что бросившая младенца в Москве женщина имеет еще двух детей.

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