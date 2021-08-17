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Проект достройки проблемного ЖК «Воскресенское» подготовят до конца года

Полина Долганова

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Проект достройки проблемного ЖК «Воскресенское» подготовят до конца года
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
поселение Воскресенское, корпус 1-4. Карта всех событий

Подготовить проект завершения строительства проблемного жилого комплекса «Воскресенское» в ТиНАО планируется до конца текущего года.

Об этом рассказали в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Отмечается, что ремонтники уже приступили к осмотру конструкций комплекса. Объект располагается по адресу поселение Воскресенское, корпус 1–4.

В октябре 2021 года специалисты должны завершить изыскательные и экологические работы.

По результатам проверки Московской государственной экспертизы на строительство объекта застройщику будет выдано соответствующее разрешение.

В настоящее время эксперты готовят документацию на выполнение работ по строительству и монтажу.

Одновременно постепенно запускается подготовка строительной площадки и возведение необходимых ограждений на территории застройки.

В 2014 году компания, которая начинала строительство ЖК, стала банкротом, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого в проблемном жилом комплексе «Марьино Град» ввели в эксплуатацию еще три корпуса. Квартиры в них получат 285 дольщиков. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в пресс-службе Комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

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