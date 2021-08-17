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Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 2467 пациентов с COVID-19

Полина Долганова

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Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 2467 пациентов с COVID-19
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

За последние 24 часа московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 2467 пациентов. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает оперштаб Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от коронавируса в столице полностью вылечились 1 414 796 пациентов.

За последние сутки в городе также выявили 2006 новых случаев заболевания COVID-19. Госпитализированы были 692 человека, 56 москвичей скончались. По состоянию на 17 августа 341 горожанин находится на ИВЛ.

Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 2467 пациентов с COVID-19Фото: Оперштаб

Оперштаб также сообщил, что в 85 регионах России выявили 20 958 случаев коронавируса за минувшие сутки. При этом 8,2 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции. За последние сутки в стране также было зафиксировано 805 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 полностью вылечились 18 407 пациентов.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.

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