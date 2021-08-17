Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 2467 пациентов с COVID-19
За последние 24 часа московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 2467 пациентов. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает оперштаб Москвы.
Всего за время пандемии после прохождения лечения от коронавируса в столице полностью вылечились 1 414 796 пациентов.
За последние сутки в городе также выявили 2006 новых случаев заболевания COVID-19. Госпитализированы были 692 человека, 56 москвичей скончались. По состоянию на 17 августа 341 горожанин находится на ИВЛ.
Оперштаб также сообщил, что в 85 регионах России выявили 20 958 случаев коронавируса за минувшие сутки. При этом 8,2 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции. За последние сутки в стране также было зафиксировано 805 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 полностью вылечились 18 407 пациентов.
В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.