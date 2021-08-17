Члены экипажа разбившегося в Подмосковье Ил-112 погибли

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Экипаж потерпевшего крушение в Подмосковье Ил-112В погиб. Об этом РИА Новости рассказал во вторник, 17 августа, источник.

Военный транспортник разбился утром 17 августа при заходе на посадку в аэропорту Кубинка. Воздушное судно рухнуло в 1,5 километра от полосы на территории рядом с большим Никольским прудом. На борту воздушного судна находились три человека.

По данным собеседника агентства, все члены экипажа погибли в результате крушения самолета.

В свою очередь источник ТАСС сообщил, что за штурвалом разбившегося самолета был летчик-испытатель, герой России Николай Куимов. По предварительной информации, самолет мог проходить тестирование перед форумом «Армия-2021».

Похожий инцидент с крушением самолета произошел на Камчатке. Самолет Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь.

Позднее выяснилось, что самолет упал в Охотское море недалеко от пункта назначения. В среду, 7 июля, тела погибших начали извлекать из воды. Позже МЧС опубликовало кадры с места крушения самолета.