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Члены экипажа разбившегося в Подмосковье Ил-112 погибли

Анастасия Волоснова

Происшествия
Члены экипажа разбившегося в Подмосковье Ил-112 погибли
Фото: mos.ru

Экипаж потерпевшего крушение в Подмосковье Ил-112В погиб. Об этом РИА Новости рассказал во вторник, 17 августа, источник.

Военный транспортник разбился утром 17 августа при заходе на посадку в аэропорту Кубинка. Воздушное судно рухнуло в 1,5 километра от полосы на территории рядом с большим Никольским прудом. На борту воздушного судна находились три человека.

По данным собеседника агентства, все члены экипажа погибли в результате крушения самолета.

В свою очередь источник ТАСС сообщил, что за штурвалом разбившегося самолета был летчик-испытатель, герой России Николай Куимов. По предварительной информации, самолет мог проходить тестирование перед форумом «Армия-2021».

Похожий инцидент с крушением самолета произошел на Камчатке. Самолет Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь.

Позднее выяснилось, что самолет упал в Охотское море недалеко от пункта назначения. В среду, 7 июля, тела погибших начали извлекать из воды. Позже МЧС опубликовало кадры с места крушения самолета.

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