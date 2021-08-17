Минздрав при поддержке МИД обсудит с ЕС признание сертификатов вакцинации

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Минздрав России и Институт Гамалеи при поддержке МИД РФ ведут с Евросоюзом переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Об этом во вторник, 17 августа, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Россия будет вести с ЕС «прагматичный» и «профессиональный» диалог в данной области.

— Там вроде политическая воля продемонстрирована, продекламирована. Решаются отдельные технические и правовые вопросы, включая необходимость обеспечить защиту персональных данных, обеспечить технологическую совместимость процедур, — пояснил Лавров.

Он выразил надежду на то, что РФ сможет достигнуть договоренности с Евросоюзом в соответствии с интересами граждан России и стран ЕС, пишет РИА Новости.

В 85 регионах России выявили 20 958 случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщил оперштаб во вторник, 17 августа. За последние 24 часа в стране также было зафиксировано 805 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 полностью выздоровели 18 407 пациентов.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 2006 случаев заболевания коронавирусом.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.