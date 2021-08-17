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Масштабная реорганизация запланирована на месте бывшей промзоны в Кунцево

Василиса Чернявская 

Общество
Масштабная реорганизация запланирована на месте бывшей промзоны в Кунцево
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На территории между улицей Горбунова, МКАД и Бобруйской улицей, благодаря единому механизму КРТ планируется масштабная реорганизация территории с возведением социальных объектов и общественно-производственной застройки. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Территория промышленной зоны Кунцево, состоит из трех частей: «Кунцево – I», «Кунцево – II», «Кунцево – III» и в настоящий момент там находятся заброшенные цеха бывшего производственного предприятия и помещения, которые сдаются в аренду под офисы, автосервисы, склады и гаражи. Общая площадь реорганизации составит порядка 55 гектаров.

— Стоит сказать, что планируется комплексная реорганизация территории с возведением общественно-производственных кластеров, социальных и деловых объектов. С развитием бывших промзон у города появляются новые уникальные кластеры и высокотехнологичные кластеры, которые не только гармонично вовлекаются в ритм города, но и создают дополнительные рабочие места. По итогам реализации проекта появится порядка 23 тысяч рабочих мест, — рассказала Юлиана Княжевская.

Если говорить о всех трех зонах: современный жилой квартал со всей необходимой инфраструктурой расположится в зоне «Кунцево – I» между улицей Бобруйской и улицей Молодогвардейской. Жилая застройка составит около 15 гектаров.

Общественно-производственная застройка в зоне «Кунцево – II», «Кунцево – III» составит порядка 40 га в совокупности, и расположится между улицей Молодогвардейской и улицей Ивана Франко и между улицей Горбунова и северным дублером Кутузовского проспекта.

Будущие объекты располагаются вблизи станции МЦД–1 «Сетунь» и имеет удобную транспортную доступность к МКАД.

Кроме того, на территории будут возведены нежилые объекты различного назначения, которые направлены на нужды горожан.

На данный момент проект находится на стадии разработки и после будет вынесен на электронные общественные обсуждения.

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