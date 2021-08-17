Мишустин заявил, что школьники-сироты смогут получить бесплатную одежду и питание

Фото: Правительство РФ

Социальные гарантии по обеспечению одеждой, питанием, медицинской помощью и другими вещами будут распространяться на детей, потерявших родителей во время учебы в школе, а также на сирот, которые продолжают обучение, так как не успели получить аттестат до своего совершеннолетия. Об этом во вторник, 17 августа, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, ребятам также будут оплачивать проезд и покупку учебников.

— Мы также рассмотрим сегодня изменения в законодательство, которые дадут дополнительные социальные гарантии детям-сиротам. Так, для ребят, которые по разным причинам остались без родителей во время учебы в вузах и техникумах, действуют различные льготы и преференции, — отметил Мишустин.

Он уточнил, что принятие подобных мер является справедливым решением, так как дети-сироты находятся в трудной жизненной ситуации, пишет РИА Новости.

До этого Мишустин продлил льготную ставку на семейную ипотеку на весь срок кредита. Он добавил, что подобная правительственная поддержка помогает молодым родителям приобретать собственное жилье. Кроме того, меры позволят дополнительно поддержать ряд отраслей.

При этом 1 июля Михаил Мишустин уже продлял на год программу льготной ипотеки и расширил программу ипотеки для семей с одним ребенком. Ставка по первой программе повысилась до семи процентов. Также установлена максимальная сумма кредита в размере трех миллионов рублей для всех субъектов.