СК организовал проверку по факту крушения Ил-112В в Кубинке

Фото: СК РФ

Следователи и криминалисты выехали на место крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье для проведения проверки. Об этом во вторник, 17 августа, рассказала представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

По ее словам, в настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Кроме того, по поручению руководителя управления Павла Выменца на место крушения выехал его первый заместитель Александр Перепелицын.

Военный транспортник разбился утром 17 августа при заходе на посадку в аэропорту Кубинка. Воздушное судно рухнуло в 1,5 километра от полосы на территории рядом с большим Никольским прудом.

На борту воздушного судна находились три человека. По предварительным данным, все члены экипажа погибли в результате крушения самолета.

При этом за штурвалом разбившегося самолета мог находиться летчик-испытатель, герой России Николай Куимов. По неподтвержденной информации, самолет мог проходить тестирование перед форумом «Армия-2021».