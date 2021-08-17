Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СК организовал проверку по факту крушения Ил-112В в Кубинке

Анастасия Волоснова

Происшествия
СК организовал проверку по факту крушения Ил-112В в Кубинке
Фото: СК РФ

Следователи и криминалисты выехали на место крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье для проведения проверки. Об этом во вторник, 17 августа, рассказала представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

По ее словам, в настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Кроме того, по поручению руководителя управления Павла Выменца на место крушения выехал его первый заместитель Александр Перепелицын.

Военный транспортник разбился утром 17 августа при заходе на посадку в аэропорту Кубинка. Воздушное судно рухнуло в 1,5 километра от полосы на территории рядом с большим Никольским прудом.

На борту воздушного судна находились три человека. По предварительным данным, все члены экипажа погибли в результате крушения самолета.

При этом за штурвалом разбившегося самолета мог находиться летчик-испытатель, герой России Николай Куимов. По неподтвержденной информации, самолет мог проходить тестирование перед форумом «Армия-2021».

Читайте также:
жертвы крушенияСледственный комитетПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и дом

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Устроим сладкую жизнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Все мнения
О проекте