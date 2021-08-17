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Доктор Мясников назвал проверенный на себе способ борьбы с бессонницей

Полина Долганова

Общество
Доктор Мясников назвал проверенный на себе способ борьбы с бессонницей
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Врач Александр Мясников рассказал о том, как можно побороть бессонницу, с которой часто сталкиваются мужчины и женщины.

По словам специалиста, проблема со сном возникает у тех людей, которые поздно ложатся спать, поздно просыпаются, позволяют себе вздремнуть в течение дня и часто едят сладкое.

Сам специалист откровенно рассказал, что он засыпает, как только его голова касается подушки. О том, что делать, чтобы добиться такого мгновенного сна, врач узнал еще в годы своей юности. Именно тогда он придумал способ выработать привычку засыпать быстро благодаря самодисциплине.

— Я понимал, что надо спать в каждую свободную секунду. Есть десять минут — закрыл глаза. Поэтому я засыпал в любой позиции: сидя, стоя, лежа. Отдавал себе команду «Спать» и все, — цитирует Мясникова ФАН.

Человеку, страдающему проблемами при засыпании, не стоит пользоваться гаджетами за час до отдыха и узнавать новую информацию. Способствовать засыпанию могут расслабляющие ритуалы, а также наработка навыков расслабления. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» ранее рассказал участник рабочей группы NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Конышев.

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