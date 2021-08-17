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Питьевую воду будут раздавать на вокзалах Москвы из-за жары 17 августа

Анастасия Волоснова

Город
Питьевую воду будут раздавать на вокзалах Москвы из-за жары 17 августа
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва
Россия, Москва, Киевский вокзал Карта всех событий

В Москве на железнодорожных вокзалах и станциях из-за жары будут бесплатно раздавать питьевую воду. Об этом во вторник, 17 августа, рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

— Раздача воды пройдет с 16:00 до 19:00 на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах столицы, — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники ЦППК будут раздавать всем желающим воду на железнодорожных станциях «Выхино», «Мытищи», «Домодедово», «Подольск», «Железнодорожная», «Пушкино», «Тушинская», «Одинцово», «Раменское» и «Лобня», пишет агентство городских новостей «Москва».

Москва и Подмосковье 17 августа будут находиться в теплом секторе балтийского циклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 29–31 градус, в Московской области возможно от 26 до 31 градуса.

В Москве также объявили «желтый» уровень погодной опасности во вторник, 17 августа, из-за сильной жары. Период предупреждения будет действовать с 10:00 до 16:00. Местами воздух может прогреться до плюс 30–32 градусов.

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