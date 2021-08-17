Пешеход погиб в результате ДТП с мотоциклом на востоке Москвы

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Россия, Москва, Русаковская набережная, вл1 Карта всех событий

Один человек погиб и еще двое пострадали в результате ДТП на востоке столицы. Об этом во вторник, 17 августа, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе владения 1 на Русаковской набережной. Мотоциклист сбил двух пешеходов в момент, когда они переходили нерегулируемый пешеходный переход.

— В результате ДТП один пешеход погиб, второй пешеход и водитель мотоцикла госпитализированы в медучреждения, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшей аварии и проводят проверку по факту случившегося.

Согласно статистике ГИБДД, дорожные происшествия, в которых страдают пешеходы, — один из наиболее частых видов ДТП. Так, на минувшей неделе наезд на пешеходов был зафиксирован в 38 случаях. При этом в 14 из них наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода.

Всего на прошлой неделе в Москве произошло 148 дорожный происшествий, в которых пострадали 174 человека и еще семь погибли. Наиболее распространенным видом ДТП по-прежнему остается столкновение транспортных средств. За минувшую неделю было зафиксировано 68 таких случаев.