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Мужчина убил собственную сестру в Подмосковье, сымитировав ее ограбление

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина убил собственную сестру в Подмосковье, сымитировав ее ограбление
Фото: СК РФ

Правоохранители арестовали 41-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве собственной сестры. Об этом во вторник, 17 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, преступление, в котором обвиняется мужчина произошло 25 июля этого года. В лесном массиве недалеко от микрорайона Дружба (городской округ Мытищи — прим. «ВМ») был обнаружен труп 48-летней женщины. На теле погибшей были обнаружены телесные повреждения в области лица и шеи. Брат погибшей, допрошенный на момент обнаружения тела в качестве свидетеля, заявил, что она ушла в лес смотреть на диких кабанов и домой так и не вернулась.

Однако в ходе изучения обстоятельств случившегося, в том числе записей с камер наблюдения, расположенных вдоль маршрута жертвы преступления, следователи пришли к выводу, что главным подозреваемым является брат женщины.

— На допросе мужчина дал признательные показания и сообщил, что совершил преступление из личных неприязненных отношений с потерпевшей в ходе ссоры. Он рассказал, что пытался скрыть следы совершенного преступления путем инсценировки, указывающей на возможное ограбление потерпевшей, — рассказала Врадий.

В настоящее время мужчина арестован и находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Еще один случай убийства члена собственной семьи произошел вечером 16 августа в Новой Москве. 51-летний мужчина вернулся домой после работы и обнаружил, что его малолетний сын (мальчику около шести месяцев) лежит на полу, а жена сильно пьяна.

Вскоре после этого между супругами завязалась ссора, в ходе которой мужчина вышел из себя, схватился за обломок деревянного карниза и избил женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

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