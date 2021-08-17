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ОАК подтвердила гибель экипажа упавшего в Подмосковье Ил-112В

Иван Юминов

Происшествия
ОАК подтвердила гибель экипажа упавшего в Подмосковье Ил-112В
Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Экипаж военно-транспортного самолета Ил-112В, который разбился около подмосковной Кубинки, погиб. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) во вторник, 17 августа.

— По информации с места крушения самолета Ил-112, выживших нет. Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева, — говорится в сообщении.

ОАК окажет необходимую помощь семьям пострадавших. Каких-либо разрушений на земле в результате происшествия нет, на месте работают оперативные службы, приводит сообщение корпорации ТАСС.

Видео: Следственный комитет

Военный транспортник разбился утром 17 августа во время перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский. Воздушное судно рухнуло в 1,5 километра от полосы на территории рядом с большим Никольским прудом.

На борту самолета находились три человека: шеф-пилот — летчик-испытатель, летчик-испытатель и бортинженер-испытатель. В настоящее время на месте крушения ведется расследование под руководством первого заместителя ЗМСУТ СК России Александра Перепелицына.

Так, следователи и криминалисты выехали на место крушения Ил-112В для проведения проверки. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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