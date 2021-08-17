Названы самые частые ошибки при покупке подержанной машины

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Отсутствие предварительной подготовки, неправильные вопросы владельцу автомобиля, пренебрежение детальной проверкой машины или выбор плохого сервиса — такие ошибки чаще всего допускают автолюбители, приобретая автомобиль с пробегом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

По словам специалиста, многие водители совершают главную ошибку еще до покупки машины.

— Большинство покупателей не хочет заранее изучить техническую основу, подготовиться к покупке и выяснить, какие слабые места есть у выбранной модели, — рассказал Баканов.

Эксперт обратил внимание, что автолюбители часто ведут беспредметные разговоры с владельцем автомобиля. Вместо этого во время беседы покупатель должен задавать четкий ряд вопросов, чтобы понять, как прошлый владелец обслуживал машину, заметил специалист.

Не менее важно проведение хорошей технической экспертизы, отметил Баканов.

— При покупке важно придирчиво оценить состояние покупаемого автомобиля. Бывает, что человек просто общается, осматривает машину, катается и покупает на месте. Так делать нельзя. Любую машину нужно отправлять в сервис, — посоветовал автоэксперт.

Баканов объяснил, что любой современный автомобиль имеет много функций, требующих проверки перед покупкой. Так, желательно произвести эндоскопию двигателя: для этого на сервисе выкручивают свечку и эндоскопом осматривают стенки цилиндров на предмет «задиров».

По мнению эксперта, качественная диагностика должна занимать несколько часов. Лучше выбрать специализированный сервис, заметил Баканов.

— Хорошая техническая диагностика занимает часа три, а не 15–20 минут, как это принято. Не стоит отдавать машину в первый попавшийся сервис: там в лучшем случае посмотрят состояние подвески, тормозов и других элементарных узлов. Могут провести примитивную компьютерную диагностику, но для современной машины этого недостаточно, — поделился собеседник «ВМ».

Специалист обратил внимание, что качественный осмотр будет стоить не меньше 15 тысяч рублей. Однако это позволит быть уверенным в техническом состоянии автомобиля.

Баканов заметил, что купить некачественный подержанный автомобиль можно в любом месте.

— При нынешнем капитализме на рынке автомобилей с пробегом неисправную машину можно приобрести где угодно: и с рук, и в автосалоне. Любой автосалон — тот же «перекуп», просто чуть более официальный и с красивой табличкой, — рассказал эксперт.

По словам специалиста, при предпродажной подготовке автосалоны используют максимально недорогие запчасти. Баканов заключил, что идти в автосалон есть смысл только при отсутствии хороших предложений в интернете.