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Вера Брежнева показала подписчикам интерьер своей квартиры в Киеве

Лала Манушакян

Общество
Вера Брежнева показала подписчикам интерьер своей квартиры в Киеве
Фото: instagram/ververa

Известная певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева поделилась в своем Insatgram фото нового дизайнерского интерьера своей квартиры в Киеве. В сторис она опубликовала несколько снимков жилья.

На первом фото изображены кухонный стол, стулья на восемь персон и дизайнерские люстры.

Вера Брежнева показала подписчикам интерьер своей квартиры в КиевеФото: Instagram/ververa

На втором фото мы видим большие окна с занавесками. Комната кажется светлой и просторной.

— Пять дней, шесть перелетов, три концерта, две съемки — заслуженный выходной, — написала Вера Брежнева

Вера Брежнева показала подписчикам интерьер своей квартиры в КиевеФото: Instagram/ververa

На третьем снимке певица запечатлена в спортивном костюме, а на полу перед ней лежит инвентарь для фитнес-тренировок.

Вера Брежнева показала подписчикам интерьер своей квартиры в КиевеФото: Instagram/ververa

— Но это не просто тренировка. Это восстанавливающая реабилитационная тренировка после таких нагрузок (спина ночью уже просто не разговаривала со мной), — дополнила сторис певица. — Тренировка состоит из растяжки, баланса, скруток и упражнений для гибкости мышц. Именно после нее тело может начать полноценно восстанавливаться самостоятельно.

Ранее Вера Брежнева рассказала о своей зависимости от соцсетей.

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