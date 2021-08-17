Тренер раскрыла секрет похудения Адель

Фото: Вечерняя Москва

Фитнес-тренер из Лос-Анджелеса Камила Гудис, которая помогла британской певице Адель значительно сбросить вес, заявила, что секрет такой трансформации заключается в хорошо подобранной диете. Об этом она рассказала во вторник, 17 августа.

Специалист отметила, что поп-дива не любит спорт и тяжелые физические нагрузки, поэтому добилась успешного результата благодаря достаточно жестким ограничениям в питании.

— Она изменила свой образ жизни. И я считаю, что 90 процентов — это диета, — пояснила Камила Гудис.

Голливудский тренер подчеркнула, что секрет похудения Адель прост: здоровая диета и меньшее потребление калорий, сообщает Daily Mail.

Певица серьезно занялась своей фигурой в 2019 году. За это время ей удалось сбросить более 40 килограммов. После трансформации Адель стала неузнаваема — сперва поклонники даже расстроились из-за нового образа кумира, так как считали, что артистка потеряла былой шарм и полноту голоса.

Отметим, что во вторник, 17 августа, диетолог Алексей Ковальков рассказал, как корица может положительно влиять на процесс похудения. Эксперт пояснил, что регулярное использование этой специи помогает наладить углеводный обмен. Впоследствии это помогает организму терять лишний вес.