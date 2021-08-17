Следком задержал подозреваемого в убийстве 19-летней девушки в Мытищах

Фото: СК РФ

улица 1-Крестьянская в Мытищах Карта всех событий

Следственный комитет задержал 46-летнего мужчину, который подозревается в убийстве 19-летней девушки в Подмосковье. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Об этом во вторник, 17 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, преступление произошло в темное время суток 6 августа недалеко от улицы 1-Крестьянская в Мытищах. Обвиняемый напал на девушку и попытался отнять у нее сумку.

Девушка оказала ему сопротивление, тогда нападавший достал нож и нанес ей по меньшей мере девять ударов в область спины. Жертва преступления от полученных ран скончалась на месте.

Злоумышленник с места преступления скрылся. Задержать его по горячим следам не удалось.

Последующая оперативная работа и изучение записей с камер видеонаблюдения вывели правоохранителей на след предполагаемого убийцы. Им оказался 46-летний мужчина.

— На допросе мужчина полностью признал вину. С его участием проведена проверка показаний на месте, допрошены очевидцы и свидетели, изъяты смывы и нож, а также другие предметы, имеющие значение для следствия, — заключила Врадий.

В отношение задержанного возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По данным СМИ, убитой оказалась 19-летняяя гражданка Киргизии, которая приехала в Россию в 2020 году. Погибшая работала менеджером в частной школе по изучению иностранных языков. В день трагедии она возвращалась домой с курсов английского языка.

Нападение на девушку совершил 46-летнийгражданин Украины, проживающий недалеко от места преступления. На допросе он признался, что сбежал с места преступления, ничего не взяв, из-за страха быть замеченным, сообщил «МК».