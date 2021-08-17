Россиянин пытался ввезти в страну марихуану под видом лекарства

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Таможенники аэропорта Домодедово обнаружили марихуану в багаже пассажира рейса Вена — Москва. Мужчина пытался ввезти в страну наркотическое вещество под видом лекарства. Об этом во вторник, 17 августа, сообщили в пресс-службе Домодедовской таможни.

Вернувшегося на родину гражданина остановили в зеленом коридоре.

— При проведении таможенного контроля в форме таможенного досмотра багажа у данного пассажира были обнаружены металлический прибор для измельчения табака и вещество растительного происхождения зелено-коричневого цвета, — говорится в сообщении.

Последующая экспертиза показала, что обнаруженное вещество — марихуана весом 1,64 грамма.

В ведомстве напомнили, действия россиянина могут быть квалифицированы как нарушение, предусмотренное уголовной статьей «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов». Санкция данной статьи — лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В начале августа стало известно, что Московская областная таможня собирается внедрить систему видеоконтроля за работой таможенников на всех своих постах. В тестовом режиме данную программу уже внедрили на Ленинградском и Истринском таможенных постах. Это было сделано еще в 2018 году. Благодаря видеоконтролю удается отследить действия должностных лиц в отношении объектов таможенного контроля.