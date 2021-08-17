Около 15 миллионов бюллетеней изготовят для голосования москвичей на сентябрьских выборах

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В Москве для проведения голосования на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва изготовят порядка 15 миллионов бюллетеней. Об этом во вторник, 17 августа, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, бюллетени будут изготовлены не позднее 8 сентября. При этом около половины из них — свыше 7,4 миллиона штук — предназначаются для голосования по федеральному избирательному округу. Из них около 3,2 миллиона — для голосования без использования комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), а 4,1 миллиона — с использованием электронной системы.

Еще более 35 тысяч бюллетеней подготовят для голосования москвичей, находящихся за пределами РФ, передает агентство городских новостей «Москва».

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи также смогут отдать свой голос онлайн.

Заявление для участия в электронном голосовании можно отправить в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также на портале mos.ru. Предварительно потребуется пройти процедуру регистрации, сделать это нужно до 23:59 13 сентября. Также участие в онлайн-голосовании предполагает выполнение трех условий: наличие гражданства РФ, регистрацию в Москве и обладание активным избирательным правом.

Более подробную информацию об электронном голосовании можно получить на официальном сайте мэра Москвы.