Первая «парковка» для пешеходов появилась в центре Москвы

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Никитский переулок Карта всех событий

В центре Москвы появился первый парклет — летняя веранда для отдыха, расположенная возле проезжей части на местах автомобильных парковок. Об этом во вторник, 17 августа, рассказали в эфире телеканала «Москва 24».

Первая подобная зона отдыха уже установлена в Никитском переулке. В ближайшее время в городе появятся еще три парклета. Они будут находиться на Кадашевской набережной, Пятницкой улице и в Даевском переулке. Всего к осени установят 11 таких конструкций. Каждая из них проработает до 1 ноября.

Парклет стандартного размера вмещает не более 20 человек. Подобные зоны отдыха помогут ресторанам и кафе, не имеющим возможности разместить веранду на тротуаре, принимать большее количество посетителей, сообщает «Москва 24».

Жители Левобережного района столицы выберут лучшую зону отдыха из обновленных в последние годы. Проголосовать за одну из трех зон можно на платформе «Активный гражданин».