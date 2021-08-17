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Специалисты назвали провоцирующие головную боль продукты

Виктория Сикерина

Общество
Специалисты назвали провоцирующие головную боль продукты
Фото: pixabay.com

Частое возникновение сильной головной боли может быть связано с чрезмерным употреблением определенных продуктов питания. Об этом специалисты рассказали во вторник, 17 августа.

Одной из основных причин боли назвали кофе. В день рекомендуется выпивать не более трех чашек напитка. Если превысить эту норму, может появиться резкая боль в голове.

Также к числу провокаторов боли относят замороженные продукты, супы и соусы, в составе которых есть глутамат натрия. Это вещество может вызвать сильную мигрень.

Осторожно стоит относиться и к колбасным изделиям. В большинство из них добавляют консерванты для лучшего вкуса и более длительного хранения. Однако этот компонент впоследствии может стать причиной головной боли, отмечает New Inform.

Ранее информационное агентство Rsute.ru написало, что чаще всего мигрень возникает после употребления сладкого. Также издание посоветовало, как избежать таких неприятных ощущений и что делать, если голова уже начала болеть.

На днях терапевт и диетолог Татьяна Тарновская назвала список продуктов, чрезмерное употребление которых может негативно сказаться на здоровье печени.

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