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Появились сообщения о пожаре в здании отеля Marriott в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Появились сообщения о пожаре в здании отеля Marriott в центре Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Краснопрудная улица, 12 Карта всех событий

В Москве загорелся новый отель Marriott, расположенный на Краснопрудной улице, дом 12. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

На них видно, как от крыши здания исходят клубы темного дыма. На месте происшествия работает пожарный расчет.

Видео: Telegram / Новости Москвы

13 августа загорелся дом в центре Москвы. Как сообщала ранее «ВМ», в доме 19/1 на Садово-Спасской улице загорелись межэтажные деревянные перекрытия. Возгорание возникло между 4-м, 5-м, 6-м и 7-м этажами. Площадь распространения огня достигала 100 квадратных метров. В связи с этим проводилась эвакуация жильцов. Пожар ликвидировали.

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