В Госдуме рассказали, когда могут принять закон о беби-боксах

Фото: Пресс-служба Госдумы

Множество споров и отрицательных оценок вокруг ситуации с беби-боксами привели к тому, что правительство России пока не поддержало законопроект о введении таковых. Тем не менее будущее у этой инициативы есть и документ может быть принят Госдумой восьмого созыва. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москве» высказала депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина. Вместе с другими политиками ранее она продвигала идею о беби-боксах.

— У нас нет поддержки правительства РФ. Поэтому никак законопроект не может пройти. Я считаю, что восьмая Дума его доработает все равно. Потому что он очень нужен. На этапе обсуждения ссылались на то, что субъекты могут сами все сделать. Денег больших на то, чтобы открыть «окна жизни», не надо. Много противников было у этой инициативы, нужно со всеми найти общий язык, чтобы все понимали: мы делаем это не для себя, а для детей. До сих пор детей находят в лесополосах. Это ненормально. И это будет продолжаться, потому надо все равно что-то делать. Помогать мамам, которые по разным причинам не могут своих детей содержать. И в Москве беби-боксы нужны в том числе, — сказала Вторыгина.

Предложение о том, чтобы разрешить регионам принимать решение об установке беби-боксов, озвучивала и член Совета Федерации Елена Афанасьева. Она отметила, что они помогают сохранять жизни детей. Поэтому авторы инициативы будут и дальше продвигать эту идею.

— Как только ухудшается материальное положение, эти случаи (оставления детей — прим. «ВМ») учащаются. Семьи, в том числе одинокие женщины, находятся сейчас не в лучшем материальном положении. Эти волны кризиса, начавшиеся в 2008 году, прежде всего ударили по молодым семьям. В результате получаем рост вот таких преступных действий. В то время как беби-бокс может сразу спасти от двух вещей. Первое: сохранить жизнь маленькому ребенку, которого не хотят видеть в семье. Второе: спасти женщину от совершения преступления, потому что, если она оставляет ребенка в беби-боксе, уголовная ответственность не наступает, — уточнила Афанасьева.

Мнение о том, что беби-боксы могут мотивировать матерей бросать своих детей, собеседница «ВМ» назвала «извращенным пониманием ситуации». Девушка, решившая оставить своего малыша, в любом случае это сделает, уверена член Совфеда. Беби-боксы, по ее словам, лишь позволят делать это «цивилизованно».

Беби-боксы существуют с 2011 года в некоторых субъектах РФ. Ежегодно число «окон жизни», размещенных при больницах, меняется. Между тем периодически выявляются новые случаи, когда матери бросают новорожденных на улице. Так, 13 августа в Москве женщина оставила своего малыша на скамейке в одном из дворов. А 14 августа другого ребенка нашли в мусорном контейнере. Новорожденного передали медикам.