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Сбежавшая мать: бросившая младенца в Москве женщина попала на камеру

Илья Ашуров

Происшествия
Сбежавшая мать: бросившая младенца в Москве женщина попала на камеру
Фото: Скриншот с видео
Россия, Москва, Ярославское шоссе Карта всех событий

Брошенный на скамейке во дворе дома на Ярославском шоссе ребенок появился на свет около 2–3 дней назад. Об этом в пятницу, 13 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, в настоящее время малыш находится под пристальным наблюдением врачей.

Также столичная прокуратура опубликовала кадры инцидента. На них видно, как женщина оставляет сверток с новорожденным ребенком на лавочке и покидает площадку. Отойдя на несколько десятков метров, она останавливается и смотрит в сторону лавочки, а затем уходит в неизвестном направлении.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД России по городу заявили, что сотрудниками полиции проводится проверка по факту обнаружения новорожденного ребенка.

— Проводятся мероприятия направленные на установление личности и местонахождения мамы ребенка, — заключили в ведомстве.

Утром 13 августа, во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорожденного ребенка. Неравнодушные жители дома незамедлительно сообщили в полицию. Прокуратура взяла данное дело на контроль.

В среду, 11 августа, в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что обнаружил на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе новорожденного ребенка.

Позже выяснилось, что заявивший о находке мужчина, является родным дедушкой ребенка.

Мальчика, которому не исполнилось и месяца, доставлен в больницу.

Прокуроры устанавливают все обстоятельства произошедшего, дальнейшее жизнеустройство ребенка поставлено на контроль.

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