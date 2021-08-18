Доля беспилотных перевозок в России вырастет до 30 процентов к 2035 году

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Доля автомобильных грузовых и пассажирских перевозок в 20 крупнейших российских городах, выполняемых высокоавтоматизированным и беспилотным транспортом, к 2035 году составит 30 процентов. Такой целевой показатель содержится в проекта транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.

Согласно документу, доля грузовых междугородних автоперевозок по ключевым магистралям, выполняемых высокоавтоматизированным и беспилотным транспортом, должна будет достичь 50 процентов.

Для реализации этих задач в 2024 году беспилотным и высокоавтоматизированным транспортом будет осуществляться два процента междугородних перевозок, к 2030 — 20 процентов. Доля таких перевозок в городах к 2030 году должна будет достигать пяти процентов.

При этом доля пассажиров пригородных, междугородних и международных автомобильных, железнодорожных и воздушных перевозок, идентифицируемых с помощью биометрии, к 2035 году должна будет составлять 80 процентов. Применение биометрических данных позволит повысить удобство пассажиров и уровень безопасности, говорится в проекте транспортной стратегии, который цитирует ТАСС.

В Министерстве промышленности и торговли РФ рассказали, что разработчики беспилотных автомобилей смогут получить от ведомства субсидии в размере до 500 тысяч рублей для испытаний высокоавтоматизированных транспортных средств. На реализацию проекта в 2022 году планируется выделить до 50 миллионов рублей.