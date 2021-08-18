Самострой на участке для поликлиники снесли на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Госпитальная площадь, 2с1 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа постройки, незаконно возведенной на территории Юго-Восточного административного округа (ЮВАО).

В ходе контрольно-инспекционных мероприятий была обнаружена нелегальная постройка по адресу Госпитальная площадь, владение 2. В границах земельного участка, предоставленного для эксплуатации здания поликлиники, без разрешительной документации было возведено одноэтажное строение площадью 130 квадратных метров.

Объект не эксплуатировался, коммерческая и хозяйственная деятельность в нем не осуществлялась.

Как отметил руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, постройка на техническом учете не значилась, земельный участок под цели строительства не предоставлялся, разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию не выдавалось.

К настоящему времени нарушение устранено, самострой демонтирован. На освобожденной территории посетители поликлиники могут беспрепятственно припарковать свой автомобиль, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

16 августа госинспекция по недвижимости запустила Telegram-бот «Самострой.net», который в течение минуты позволит получить информацию о законности использования объекта строительства или земельного участка. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, новый сервис позволит пользователям не тратить время на визиты и обращения в Госинспекцию для того, чтобы узнать, является ли тот или иной объект самостроем.