В Росстате оценили число участников онлайн-переписи населения

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Примерно 20 процентов россиян примут участие во Всероссийской переписи населения в онлайн-формате. Такой прогноз дал заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Павел Смелов.

Как пояснил представитель Росстата, на электронном портале госуслуг зарегистрировано около ста миллионов граждан России. При этом каждый из них может переписать не только себя, но и семью, детей.

В связи с этим Росстат ожидает, что около 20 процентов жителей РФ пройдут перепись в онлайн-формате, сообщает ТАСС.

С апреля по середину мая в труднодоступных районах страны уже переписали около 140 тысяч человек. Перепись в масштабах страны впервые состоится в многоканальном формате — россияне смогут сделать это самостоятельно на портале госуслуг, в МФЦ или на переписных участках.

Основной этап переписи в традиционном формате пройдет с 15 октября по 14 ноября, на едином портале госуслуг — с 15 октября по 8 ноября. По домам будут ходить около 320 тысяч переписчиков с планшетами.