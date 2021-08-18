Нутрициолог назвала вызывающие зависимость продукты

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Определенные продукты питания способны вызвать зависимость — как психологическую, так и биохимическую. Об этом рассказала спортивный нутрициолог Дарья Савельева.

Эксперт отметила, что у многих людей сформирована зависимость от сахара и содержащих его сладостей, поскольку «мозг любит простую энергию, легкую, доступную». Сладкого также требует микрофлора кишечника, особенно если человек много лет злоупотребляет сахаром.

Провоцировать привыкание способны и молочные продукты. Савельева выразила мнение, что такая еда хороша лишь в терапевтических дозах из-за высокого содержания лактозы и опиатов природного происхождения.

— Так задумано, потому что когда животное кормит своего детеныша, молоко должно оказывать на него очень легкий наркотический эффект. Для этого существуют опиаты, которые называются казоморфины – они успокаивают, расслабляют, — рассказала специалист.

Нутрициолог подтвердила, что кисломолочная продукция содержит много полезных веществ и в рационе такие продукты должны присутствовать, но злоупотреблять ими не следует.

Эксперт также предупредила об осторожности с мучными продуктами: белая мука вызывает привыкание, а сочетание белой муки и дрожжей – это двойной удар, в связи с чем многим сложнее отказаться от хлеба, чем от сладкого, рассказала Савельева в интервью радио Sputnik.

Частое возникновение сильной головной боли может быть связано с чрезмерным употреблением определенных продуктов питания, рассказали специалисты. Одной из основных причин боли назвали кофе. В день рекомендуется выпивать не более трех чашек напитка. Если превысить эту норму, может появиться резкая боль в голове. Также к числу провокаторов боли относят замороженные продукты, супы и соусы, в составе которых есть глутамат натрия. Это вещество может вызвать сильную мигрень.