«Карта в красных оттенках»: Россиян предупредили о сохранении аномальной жары

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Аномально жаркая погода ожидается во всей России до конца рабочей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в среду, 18 августа, повсеместно на территории страны прогнозируется превышение температурной климатической нормы. Наиболее значительные аномалии, до 31 градуса жары, будут наблюдаться в Приволжье и на Урале. Это в среднем на 12 градусов выше нормативных значений.

Также значительно жарче, чем обычно, будет на Таймыре: вместо стандартных четырех градусов тепла там ожидается до 14 градусов. Также очень жарко будет на юге Центрального федерального округа.

С пятницы на западе Красноярского края температура установится около нормы, в воскресенье — около и ниже нормы на севере Красноярского края, в Западной Сибири и в Иркутской области.

В целом до пятницы, 20 августа, метеорологическая карта будет в красных оттенках, что означает положительную погодную аномалию, отметил Вильфанд. Эксперт уточнил, что такие высокие температуры можно встретить далеко не в каждом июле, а для августа и это и вовсе редкое явление, сообщает РИА Новости.

При этом в столичном регионе во второй половине недели в столице ожидаются незначительное понижение температуры и легкие осадки. Жаркая погода в городе пойдет на спад, рассказал Роман Вильфанд.