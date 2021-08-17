Синоптик рассказал, когда в Москве закончится жаркая погода

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Во второй половине недели в столице ожидаются незначительное понижение температуры и легкие осадки. Жаркая погода в городе пойдет на спад. Об этом во вторник, 17 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, погодные изменения в Москве произойдут в ближайшее время. С северо-запада в столичный регион придет циклоническая область низкого давления. В среду, 18 августа, температура воздуха все еще будет выше нормы — от 27 до 29 градусов тепла. Однако уже на следующий день начнется понижение температуры.

— В четверг ночью и днем уже достаточно сильный дождь, облачно. Давление понизится, и температура заметно понизится, максимальное значение — плюс 22–24 градуса. Но и этот температурный фон будет выше нормы примерно на 3 градуса, — сказал Вильфанд.

В пятницу произойдет небольшое повышение температуры. Днем столбики термометров достигнут отметки плюс 24–26 градусов. В выходные температура воздуха вновь понизится до плюс 20–25 градусов, передает Интерфакс.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о сильных ливнях в среду, 18 августа. По его словам, в этот день в Москве ожидаются сильный ветер, град и ливни, которые принесут в город до 33 процентов месячной нормы осадков.