Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 августа

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В среду, 18 августа, к Москве приблизится атмосферный фронт окклюзии, а в конце дня к западным границам – холодный атмосферный фронт с волнами. Он может сопровождаться дождями, грозами и порывистым ветром.

Температура воздуха в столице поднимется до 30 градусов выше нуля, в Московской области возможно от 25 до 30 градусов.

Ветер прогнозируется южный, при грозе порывы могут достигать скорости от 12 до 15 метров в секунду. Атмосферное давление и содержание кислорода останутся в пределах нормы.

Геомагнитный фон 18 августа прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости, сообщает портал «Метеоновости».

В целом до пятницы, 20 августа, метеорологическая карта будет в красных оттенках, что означает положительную погодную аномалию, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Вильфанд. Эксперт уточнил, что такие высокие температуры можно встретить далеко не в каждом июле, а для августа и это и вовсе редкое явление.

При этом в столичном регионе во второй половине недели в столице ожидаются незначительное понижение температуры и легкие осадки. Жаркая погода в городе пойдет на спад, рассказал Роман Вильфанд.