Гроза и жара до плюс 29 градусов ожидаются в Москве 18 августа

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Дождь, гроза и порывистый ветер придут в Москву и область в среду, 18 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается от плюс 27 до 29 градусов. В ночь с 18 на 19 августа температура опустится до плюс 17 градусов.

В Московской области воздух прогреется до плюс 31 градуса. В ночное время показатели на столбиках термометров будут составлять от 14 до 19 градусов тепла.

Также ожидается небольшой дождь. Отмечается, что в западной части Подмосковья осадки будут умеренными, местами возможна гроза.

Порывы южного ветра при грозе будут достигать от 15 до 17 метров в секунду. Период предупреждения о «желтой» погодной опасности из-за ветра будет действовать в столичном регионе со второй половины 18 августа.

Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

В среду, 18 августа, к Москве также приблизится атмосферный фронт окклюзии, а в конце дня к западным границам — холодный атмосферный фронт с волнами. Он может сопровождаться дождями, грозами и порывистым ветром. Геомагнитный фон в этот день прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.