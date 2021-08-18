Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гроза и жара до плюс 29 градусов ожидаются в Москве 18 августа

Полина Долганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Гроза и жара до плюс 29 градусов ожидаются в Москве 18 августа
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Дождь, гроза и порывистый ветер придут в Москву и область в среду, 18 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается от плюс 27 до 29 градусов. В ночь с 18 на 19 августа температура опустится до плюс 17 градусов.

В Московской области воздух прогреется до плюс 31 градуса. В ночное время показатели на столбиках термометров будут составлять от 14 до 19 градусов тепла.

Также ожидается небольшой дождь. Отмечается, что в западной части Подмосковья осадки будут умеренными, местами возможна гроза.

Порывы южного ветра при грозе будут достигать от 15 до 17 метров в секунду. Период предупреждения о «желтой» погодной опасности из-за ветра будет действовать в столичном регионе со второй половины 18 августа.

Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

В среду, 18 августа, к Москве также приблизится атмосферный фронт окклюзии, а в конце дня к западным границам — холодный атмосферный фронт с волнами. Он может сопровождаться дождями, грозами и порывистым ветром. Геомагнитный фон в этот день прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

Читайте также:
прогнозгрозадождь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и дом

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Все мнения
О проекте