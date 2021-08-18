Благоустройство Гольяновского пруда в Москве подошло к завершению

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Гольяновский пруд Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы почти закончили благоустройство Гольяновского пруда, площадь которого составляет 8,6 гектара. Об этом в среду, 18 августа, рассказал начальник управления капитального ремонта и строительства ГУП «Мосводосток» Евгений Рощупкин.

По его словам, в порядок приведена береговая полоса пруда, протяженность которой составляет 1363 метра. Кроме того, водоем был очищен от заболачивающих растений и крупного мусора.

Рощупкин подчеркнул, что благоустройство береговой полосы было главной задачей специалистов.

— Для этого службы Мосводостока восстановили разрушенные вплоть до обнажившейся арматуры участки береговой полосы, заделали швы между существующими стеновыми блоками, повысили водонепроницаемость и морозостойкость береговой конструкции методом торкретирования — послойного нанесения строительного раствора под давлением с последующим покрытием гидроизоляционным составом, — пояснил Евгений Рощупкин.

Для проведения работ по благоустройству воду в водоеме частично спустили. В настоящее время рабочие наполняют пруд водой до нормативных значений и ремонтируют дорожки вокруг водоема. Все работы планируют закончить в начале сентября, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Масштабное благоустройство сквера у Гольяновского пруда началось в мае. Территория сквера будет разделена на четыре функциональные зоны. Особое внимание будет уделено спортивному комплексу, который будет состоять из зоны с уличными тренажерами, футбольного поля, площадок для игры в волейбол и баскетбол, а также теннисного корта. Кроме того, по всему периметру парка будут проложены беговые дорожки со специальным резиновым покрытием.

Всего в 2021 году специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут реконструкцию 30 прудов. Так, будут отремонтированы береговые укрепления, очищено дно от ила, а также проведены работы по созданию водоупорного слоя для постоянного поддержания уровня воды в прудах.