Депутат горсовета Железногорска погиб, сорвавшись с вулкана на Камчатке

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Депутат горсовета Железногорска Андрей Закалин сорвался с вулкана Ключевская сопка на Камчатке и погиб. Соответствующие сообщения появились в СМИ в среду, 18 августа.

Закалин в составе туристической группы поднимался на Ключевскую сопку. Во время спуска с ледника мужчина оступился и упал со склона на высоте 4200 метров. Депутат пролетел вниз около километра и скончался от полученных при падении травм, пишет РЕН.ТВ.

До этого сообщалось, что спасатели выдвинулись на помощь туристам, пострадавшим при восхождении на вулкан Ключевской. Как уточнили в ведомстве, туристическая группа была зарегистрирована надлежащим образом. В ее состав входят 12 человек, это туристы из Москвы, Железногорска, Санкт-Петербурга и Калининграда.

По предварительной информации, на высоте от 4100 до 4200 метров двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона. Поскольку световой день закончился, использовать в поисках вертолет не представлялось возможным, было решено отправить его с наступлением светлого времени суток.