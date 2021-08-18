Названы имена мальчиков, из которых вырастают очень злые мужчины

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Имя человека иногда может определять его характер. Специалисты рассказали о трех именах мужчин, носители которых чаще всего вырастают злыми и агрессивными.

С детства ребенок с именем Станислав растет вспыльчивым и агрессивным. Из-за чрезмерной эмоциональности он решает все вопросы кулаками. Люди с такими именами становятся мстительными, резкими и темпераментными. Они попадают в плохие компании и получают вредные привычки.

При этом люди с именем Стас являются ранимыми натурами. Они хамят окружающим и ведут себя агрессивно в целях самозащиты.

Мужчинам с именем Игнат присущи агрессивность и властность. Само имя переводится как «раскаленный». В детстве мальчики с таким именем часто выходят из себя, но быстро остывают. С раннего возраста в таких людях видны черты доминанта. Во взрослой жизни настолько вспыльчивому человеку сложно наладить контакт с окружающими.

Люди с именем Петр растут очень жесткими и властолюбивыми, из-за чего не умеют идти на компромиссы. Так, имя переводится как «камень». Упрямый Петр любит спорить и отказывается признавать свои ошибки. Он назло ведет себя плохо и грубо общается с близкими, пишет Пятый канал.

Кроме того, специалисты утверждают, что женские имена — это не просто набор букв, а закодированные магические послания, которые влияют на мужчин. Они назвали девять имен, всегда притягивающих представителей сильного пола.

Астролог также перечислил имена, обладателям которых повезет летом. Михаил Филоненко рассказал, обладателям каких мужских и женских имен можно рассчитывать на везение в любви и финансовых делах летом 2021 года.