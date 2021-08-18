Шесть новых спортивных комплексов построят в Москве за год

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

улица Твардовского Карта всех событий

Шесть договоров на право размещения некапитальных спортивных объектов заключили с Москвой победители торгов в июле. Новые спорткомплексы должны появиться на северо-западе, западе, севере и юго-востоке столицы к июлю 2022 года.

Будущие центры возведут по адресам улица Твардовского, ПИП «Москворецкий», улица Генерала Белобородова, вблизи владения 29, 8-й микрорайон Митина, корпус 17, Сколковское шоссе, владение 33, природный комплекс № 17 «Хлебниковский лесопарк» у платформы Марк Савеловского направления Московской железной дороги и 770-й Проектируемый проезд.

Аукционы на право размещения спортобъектов проводятся в Москве с 2020 года. В них принимают участие инвесторы, в чьи планы входит создание в городе современной спортивной архитектуры.

— В июле 2021 года город заключил с победителями торгов шесть договоров на право размещения некапитальных спортобъектов на участках общей площадью 2,18 гектара, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, всего с начала текущего года в столице было подписано 15 таких договоров.

Договоры с инвесторами заключаются сроком на 49 лет, передали на официальном сайте мэра Москвы.