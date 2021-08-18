Очевидец рассказал, как депутат сорвался с вулкана на Камчатке и погиб

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Сорвавшиеся со склона вулкана Ключевская сопка на Камчатке туристы, среди которых был депутат горсовета Железногорска Андрей Закалин, совершали подобные восхождения каждый год. Об этом рассказала в среду, 18 августа, одна из участниц туристической группы Валерия Ванина.

Она подчеркнула, что с вулкана сорвался только один мужчина. После инцидента его друг отправился на поиски товарища, но также погиб.

— Сначала сорвался Александр, и Владимир с Андреем пошли посмотреть, можно ли ему помочь. Они нашли труп Александра, и дальше, видимо, Андрей тоже сорвался. Владимир спустился к телу Андрея, он какое-то время был жив, — пояснила туристка.

По ее словам, Владимир остался на месте гибели товарищей один, чтобы дождаться МЧС. У мужчины не было связи и еды, а спасатели не могли долгое время добраться до туристов из-за труднодоступности вершины. Владимир не смог дождаться МЧС и самостоятельно вернулся в лагерь.

Ванина добавила, что туристы проводили восхождение на вулкан своей группой, так как были опытными в подобных походах, группа совершает их ежегодно. Девушка уточнила, что давно была знакома с одним из погибших, передает РЕН ТВ.

В настоящее время с оставшимися туристами все в порядке. Группа спустилась на высоту три тысячи метров в лагерь.

До этого сообщалось, что спасатели выдвинулись на помощь туристам, пострадавшим при восхождении на вулкан Ключевской. Как уточнили в ведомстве, туристическая группа была зарегистрирована надлежащим образом. В ее состав входят 12 человек, это туристы из Москвы, Железногорска, Санкт-Петербурга и Калининграда.

По предварительной информации, на высоте от 4100 до 4200 метров двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона. Поскольку световой день закончился, использовать в поисках вертолет не представлялось возможным, было решено отправить его с наступлением светлого времени суток.

Одним из сорвавшихся со склона туристов оказался депутат горсовета Железногорска Андрей Закалин. Оступившись, депутат пролетел вниз около километра и скончался от полученных при падении травм, рассказал друг погибшего, вице-спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш.