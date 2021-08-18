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Главархив рассказал историю Каланчевской улицы в Москве

Полина Долганова

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Главархив рассказал историю Каланчевской улицы в Москве
Фото: Комплекс градостроительной политики Москвы
каланчевская улицаКарта всех событий

На северо-востоке Садового кольца в Москве находится Каланчевская улица, чья застройка складывалась в течение трехсот лет. Главархив рассказывает жителям города об истории известной улицы.

Когда-то на месте улицы находилось поле, однако вXVII веке по приказу царя Алексея Михайловича там возвели дворец с дозорной вышкой, которая на татарском языке называлась каланчой. Именно в этот период улица приобрела свое название, которое сохранилось до сих пор.

В истории улицы немаловажную роль сыграла лесная торговля. На исторических чертежах можно увидеть множество маленьких лавок, за которыми складывали бревна и доски. Все это подверглось страшному пожару в 1812 году.

С середины XIX века улица стала приобретать значение важного железнодорожного узла.

В 1862 году на Каланчевской площади построили небольшой Ярославский вокзал. Спустя два года там же появился Рязанский вокзал, который в настоящее время именуется Казанским.

На Каланчевской улице произошло множество интересных событий. Так, например, там расположен дом, в котором родился великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов.

В доме 11, где ранее была гостиница «Петербург» нередко останавливался писатель Глеб Успенский. В доме писателя Ивана Кондратьева по той же улице часто бывал художник Алексей Саврасов, который украсил стены квартиры хозяина углевыми рисунками, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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