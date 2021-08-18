Среди вакцинированных от COVID-19 россиян разыграют по 100 тысяч рублей

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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от COVID-19 в России. Об этом в среду, 18 августа, рассказали в пресс-службе кабмина.

— Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи, — говорится в сообщении.

Всего в результате розыгрыша будет определена одна тысяча победивших привитых россиян. Каждому победителю подарят по 100 тысяч рублей, пишет ТАСС.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой российской вакцины от COVID-19 во вторник, 17 августа.

По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.