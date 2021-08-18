Бизнесмен пытается через суд лишить семью с ребенком-инвалидом земельного участка в Подмосковье

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Председатель Следственного комитета поручил руководству СК РФ по Московской области доложить о ситуации, связанной с конфликтом между подмосковным бизнесменом и семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями. Спор между сторонами заключается в том, что предприниматель пытается отсудить у семьи земельный участок, который ей выделило государство. Об этом в среду, 18 августа, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Накануне сюжет об этом затянувшемся конфликте появился в эфире одного из федеральных каналов. По данным издания, предприниматель уже долгое время пытается лишить семью с ребенком-инвалидом земли в Подмосковье. Примечательно, что строительство на участке уже было запущено.

Председатель Следственного комитета России поставил на контроль все доследственные проверки по данному конфликту в центральном аппарате ведомства.

Еще одна неприятная ситуация с ребенком-инвалидом произошла на территории Красносельского района Петербурга. Женщина пыталась выгнать с детской площадки детей с ограниченными возможностями.

Видео с инцидентом выложили на странице инклюзивного лагеря для детей с аутизмом «Какая разница» в Instagram.