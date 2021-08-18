Народные приметы на 18 августа: о чем важно позаботиться на Евстигнея Житника

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День памяти мученика Евстигнея на Руси отмечали 18 августа как праздник уборки хлеба. В этот день соблюдались определенные народные приметы.

На Руси мученика называли Евстигнеем Житником. В его день хлеб с полей старались полностью убрать, но посев озимых продолжался.

По окончании страды из первой меры обмолоченного ячменного зерна в этот день выпекали хлеб. Его ели все члены семьи с сырым луком и солью, запивая квасом. Считалось, что это принесет в дом здоровье на целый год.

Для сохранения плодородия земли люди на заре выходили в поле и читали заговор, выливая на землю конопляное масло. Также в период последней жатвы на поле старались найти побег, из которого выросло два колоска. Стебель, из которого росли 12 колосков, считался «житной маткой» — большой удачей и отличным урожаем.

Кроме того, погода на 18 августа, по преданиям, соответствует погоде будущего декабря, пишет портал Nation news.

До этого сообщалось, что можно и категорически запрещено делать в Медовый Спас. С этого дня, согласно традициям, считается, что лето начинает клониться к закату, погода становится более осенней.

В Медовый Спас принято собирать мед, освящать его в церкви и угощать им соседей. В этот день можно искупать своих домашних животных и совершить различные заговоры — это поможет им благополучно пережить зиму.