Движение по речным маршрутам в Москве полностью запустят в следующую навигацию

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Запуск речных маршрутов в Москве будет проводиться постепенно вместе с производством подходящих для них судов. Об этом рассказал заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

— Суда будут приходить с верфи поэтапно, и с началом навигации мы постепенно будем выводить их на маршруты, — отметил заммэра.

По его словам, полностью запустить движение планируется в течение следующей речной навигации и частично в 2023 году.

Ликсутов добавил, что власти Москвы были бы рады запустить речные маршруты сразу, однако темпы производства водного транспорта не дают такой возможности.

В 2022–2023 году в столице появятся два регулярных маршрута электрических речных судов, по которым будут курсировать 20 электрических речных трамвайчиков.