Фестиваль «Лука — море!» позвал гостей в Коломну

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Ежегодный фестиваль-конкурс туризма «Лука — море!» 29 августа зовет гостей в село Мячково Коломенского городского округа Подмосковья.

Посетителей ждет насыщенная развлекательная программа. Здесь пройдет чемпионат по куриным бегам, состоится конкурс соломенных скульптур и музыкальный батл частушек, будет работать ремесленная ярмарка.

Гости узнают все об образах деревенской моды и расскажут премудрости плетения луковых кос. Пройдут мастер-классы и концертная программа, сообщает пресс-служба Комитета по туризму Московской области.

Музей-усадьба «Архангельское» 28 и 29 августа приглашает посетителей на фестиваль «Автокультура», где можно увидеть редкие автомобили, легенды спорта и автопрома. На одной площадке соберутся более 80 машин, среди которых классика, легенды автоспорта, редкие янгтаймеры и эффектные спорткары.

А на территории КСК «Ивановское» с 26 по 29 августа состоится Международный конный фестиваль «Иваново поле». Гости станут свидетелями лучших конных шоу и показательных выступлений наездников. В программе: рыцарский турнир святого Георгия, выездка, котильон, вестерн «Легенды Дикого Запада», драйвинг, джигитовка и зеркальный конкур.