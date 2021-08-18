«Понадобятся зонтики»: синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Облачная погода с температурой до плюс 23–25 градусов и дождями придет в Москву в субботу и воскресенье, 21 и 22 августа. Об этом в среду, 18 августа, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Днем 21 августа температура воздуха составит плюс 20–25 градусов, а 22 августа — 18–23 градусов. Ночные температуры опустятся до плюс 10–15 градусов.

— В выходные столичный регион будет находиться под влиянием фронтальных разделов, вслед за которыми с северо-запада к нам начнут прорываться более прохладные воздушные массы, уже атлантического происхождения, постепенно возвращая температуру в рамки климата, — отметила Волосюк.

Она добавила, что атмосферное давление 21–22 августа составит 746–747 миллиметров ртутного столба. Ветер ожидается северо-западный, его скорость не превысит 3–8 или 4–9 метров в секунду.

На выходных также ожидаются дожди, предупредила москвичей специалист.

— И в субботу, и в воскресенье москвичам понадобятся зонтики, а вот загорать, увы, уже не придется, — приводит РИА Новости слова синоптика.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что дожди в Москве будут кратковременными, однако заметными — «не просто смочит землю дождик». Самой большой интенсивности осадки достигнут 18 и 19 августа. В пятницу, 20 августа, дожди станут ослабевать.

Из-за сильного ветра при грозе Гидрометцентр России объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности с 21:00 среды до 21:00 четверга, 19 августа. Скорость ветра может достигать 17 метров в секунду. В Московской области период предупреждения будет действовать с 15:00 среды до 9:00 четверга.