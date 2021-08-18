Двое мужчин порезали провода на музыкальной аппаратуре в элитных апартаментах столицы

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Пресненская набережная, дом 8с1 Карта всех событий

Двое неизвестных мужчин проникли в апартаменты в центре Москвы и повредили дорогостоящую аппаратуру хозяина жилплощади. Об этом в среду, 18 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел во вторник, 17 августа, по адресу Пресненская набережная, дом 8с1. Именно там располагается одна из башен-небоскребов комплекса «Москва Сити». В элитные апартаменты по указанному адресу ворвались двое неизвестных мужчин с ножом и порезали провода на музыкальной аппаратуре.

По данному факту будет проведена проверка.

Другой инцидент, в котором злоумышленник пользовался ножом, произошел 7 июля. Тогда столичные полицейские задержали 23-летнего мужчину, который напал на сотрудников кафе, сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

По данным ведомства, мужчина пробрался на кухню заведения на улице Покровке. В помещении он увидел работников кафе.

В какой-то момент между мужчинами завязалась потасовка. Злоумышленник нашел нож и порезал руку одному из сотрудников. После незваный гость схватил сковороду и ударил ею по голове другого мужчину.