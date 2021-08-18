Сергей Собянин поручил продолжить борьбу с самостроем в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить мониторинг территорий столицы для борьбы с самостроем. Об этом в среду, 18 августа, рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Во время заседания президиума 18 августа список выявленных объектов самостроя дополнили 11 новыми объектами, которые подлежат сносу. Подобные объекты портят архитектурный облик Москвы и являются опасными для горожан.

С 2011 года в столице выявили порядка 32 тысячи самостроев, общая площадь которых составляет десять миллионов квадратных метров.

—Из них демонтировано порядка 4,5 миллиона квадратных метров самостроя, в том числе 2,4 миллиона квадратных метров (53 процента) — в 2019-2021 годы. Порядка половины незаконных объектов были ликвидированы собственниками в добровольном порядке после получения соответствующих предписаний органов исполнительной власти либо судебных решений, — добавили в пресс-службе.

Общая сумма штрафов за самострои составила почти 12 миллиардов рублей. При этом на освобожденных от незаконных объектов территориях проводили работы по благоустройству.

Кроме того, за последние несколько лет доля дистанционного выявления новых самовольных построек увеличилось с 15 до 78 процентов, пишет агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что две нелегальные постройки снесли в Зеленограде. В объектах самостроя функционировал комплекс по ремонту транспортных средств, пункт приема автомобилей в ремонт и центр антикоррозийной защиты.

16 августа госинспекция по недвижимости запустила Telegram-бот «Самострой.net», который в течение минуты позволит получить информацию о законности использования объекта строительства или земельного участка.