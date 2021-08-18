«Настоящая звезда»: Прохор Шаляпин оценил музыкальный альбом Анастасии Волочковой

Фото: Youtube / Любовь Терлецкая

Певец Прохор Шаляпин посетил презентацию дебютного музыкального альбома балерины Анастасии Волочковой. По его словам, она талантливый человек не только в балете, но и в музыке.

—Настя, ты настоящая звезда в любых амплуа!, — подписал он их совместные фотографии с презентации, опубликованные в Instagram.

Подписчики артиста оценили, как они смотрятся вместе.

«Аполлон и Афродита»; «Красивая пара!»; «Вы талантище, ребята», — написали они в комментариях. Правда, многие спросили о состоянии его возлюбленной Татьяны Дэвис, которая тяжело заболела коронавирусом и находится в Лас-Вегасе. Фанатов интересовало, почему он не находится возле нее, а также, каково состояние девушки.

«Как здоровье Татьяны?», «Прохор, как же вы Таню больную оставили в Америке?», «Как так?! Таня в больнице, Прохор на тусовке, где человечность то?», — множество вопросов от них можно увидеть под фотографиями.

До этого Шаляпин высказался о низкопробных сенсациях и высшем образовании в интервью «ВМ». Также он рассказал о судьбе народной песни и «вымирании» института продюсеров.