Офтальмолог рассказала, как выбрать настольную лампу для школьника

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Наилучшим вариантом настольной лампы для школьников является светильник со встроенными светодиодами. Он позволяет создать теплые оттенки света, которые наиболее комфортны для глаз. Об этом «Вечерней Москве» рассказала кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, лазерный хирург Ксения Чиненова.

По ее словам, лампы накаливания не самый лучший выбор.

— Во-первых, они сильно нагреваются. Во-вторых, при перепадах электроэнергии очень мерцают, что негативно воздействует на зрение. А светодиодный источник света — самый оптимальный вариант, — сказала эксперт.

При этом даже при занятиях с настольной лампой верхний свет должен оставаться включенным. Так не создастся контраст между ярко освещенным центральным и темным периферическим зрением: глаза будут меньше уставать.

— Крайне важным аспектом правильного развития зрения у ребенка является посадка за партой, — сказала врач. — При выполнении уроков текстовый материал должен находиться на расстоянии 40 сантиметров. Положение настольной лампы на столе зависит от того, правша или левша ребенок. Световой прибор, соответственно, располагают с противоположной стороны. Так тень от руки не будет падать на текст, а глаза не будут напрягаться.

По словам офтальмолога, идеальное расстояние от поверхности стола до лампы — 35–50 сантиметров.

— Желательно, чтобы лампа имела механизм регулировки высоты, а гибкая ножка штатива помогала подобрать наиболее удачный угол наклона, — сказала эксперт.

Она добавила, что в РФ в полтора раза увеличилось число детей с миопией (близорукость) из-за неправильной посадки и плохого освещения при выполнении школьных заданий. При возникновении проблем Чиненова посоветовала обращаться к офтальмологу.