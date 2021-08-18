Пациенты коронавирусных госпиталей смогут проголосовать на сентябрьских выборах в Москве

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В Москве пациенты в «красных зонах» ковидных госпиталей смогут проголосовать на сентябрьских выборах. Об этом в среду, 18 августа, заявил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

По его словам, в каждом из четырех столичных специализированных медучреждений для лечения пациентов с COVID-19 организуют избирательные участки. Они будут работать так же, как в местах временного пребывания избирателей.

— В «красную зону» будут входить люди из состава участковой избирательной комиссии, медики, которые работают в красной зоне, и с переносными ящиками будут собирать бюллетени. Затем, не выходя из «красной зоны», используя видеонаблюдение, с основным участком будет производиться подсчет голосов, и данные будут вноситься в протокол участковой избирательной комиссии, — рассказал Ермолов.

Также он добавил, что организация голосования в коронавирусных больницах пройдет так же, как и в прошлом году во время референдума по поправкам к Конституции, передает ТАСС.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

Заявление для участия в электронном голосовании можно отправить в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также на портале mos.ru. Предварительно потребуется пройти процедуру регистрации, сделать это нужно до 23:59 13 сентября. Также участие в онлайн-голосовании предполагает выполнение трех условий: наличие гражданства РФ, регистрация в Москве и обладание активным избирательным правом.